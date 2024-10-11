Главная » Новости



19:00, 11 октября 2024 года В Орловской области появился необычный арт-объект Шар-инсталляцию под названием "Планета" установили в Ливнах.



Фото: администрация города Ливны

В Ливнах Орловской области установили необычную инсталляцию - объемный шар под названием "Планета". Это второй город в России, где есть такая композиция. Первый подобный арт-объект появился в Магнитогорске, однако он оказался вдвое меньше ливенского.





Инсталляция расположена на пересечении улиц Дзержинского и Ленина. Диаметр шара - пять метров.



Изделие выполнено из каркаса, обтянутого светодиодной лентой. Как отметили в администрации города Ливны, шар станет привлекательной фотозоной: для этого в конструкции предусмотрен вход.





Сергей Мерцалов





