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18:30, 11 октября 2024 года Орловские предприниматели поделились своими знаниями со школьниками Встреча состоялась с учениками Малокуликовской школы.







По всей России проходит "День с предпринимателем". В мероприятии уже приняли участие более 10 000 человек.



В Орловской области представители бизнеса организовали встречи со школьниками и студентами. Одна из них состоялась на одном из крупных предприятий региона с воспитанниками Малокуликовской школы Орловского муниципального округа. Молодые предприниматели и бизнесмены с многолетним опытом поделились своими знаниями и опытом с учениками девятого класса.



В этот раз основной целью было на конкретных примерах показать школьникам, как работать на себя. Ребята задавали вопросы и даже пытались решить бизнес-кейсы.





Татьяна Тимохина





