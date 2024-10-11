Главная » Новости



18:00, 11 октября 2024 года Селу Фошня присвоено звание Населенного пункта воинской доблести Указ подписан 10 октября.



Фото: архив "Вести-Орел"

По итогам сессии областного совета 27 сентября было решено присвоить региональное почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" селу Фошня Колпнянского района. Соответствующий указ правительства Орловской области подписан 10 октября.



Звание присвоено за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками села в борьбе за свободу и независимость Отечества.



На территории села с ноября 1941-го по февраль 1943-го года проходили ожесточенные сражения с немецко-фашистскими захватчиками. В частности, 18 и 19 февраля 1942-го года 507-й стрелковый полк 148-й стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта Архипова сражался с противником силой до двух полков с 18-ю танками при поддержке артиллерии и минометов, который превосходил его по боевой мощи.



Полностью врага с территории Фошни изгнать удалось 2 февраля 1943-го года.





Артем Ежаков





