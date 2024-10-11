В Орловской области может выпасть первый снег

Синоптики прогнозируют осадки в ближайший понедельник.
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В понедельник, 14 октября, может выпасть мокрый снег на территории Орловской области. Обширный арктический антициклон продвигается с севера на юг России, вытесняя теплый. Под его влиянием окажется Орловская область.
Как рассказал глава Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, 12 октября будет достаточно тепло, а похолодание прогнозируется к понедельнику. Арктические потоки снизят температуру воздуха до нуля, есть вероятность выпадения снега.
– При этом ожидаются умеренные дожди и возможно выпадение первого мокрого снега, - отметил синоптик.
В воскресенье, 13 октября, днем воздух прогреется до 10-12 градусов, возможны кратковременные дожди. В понедельник, 14 октября, днем термометры покажут 6-8 градусов тепла, прогнозируются умеренные дожди.