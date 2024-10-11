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14:50, 11 октября 2024 года Капремонт Мезенского лицея завершается Работы стартовали весной.



Фото: Ольга Пилипенко

Работы по капитальному ремонту Мезенского лицея Орловского муниципального округа подходят к концу. Подрядчик приступил к работам весной. По мнению депутата Госдумы Ольги Пилипенко, подрядная организация с работой справляется.

– Сейчас чтобы сдать объект полностью необходима слаженная работа служб между собой, в том числе и "Орелгосзаказчика" региональных департаментов строительства и образования. Необходимо рассчитаться с подрядчиком, исправить ошибки, – отметила в соцсетях Ольга Пилипенко. По словам парламентария, есть проблемы с подключением электричества и тепла, однако они решаемые. Также в проект капремонта не входит благоустройство школьной территории. Этот вопрос Пилипенко пообещала поднять перед правительством Российской Федерации.

– На мой взгляд, это важный момент. Комплексное благоустройство – это не только земляные работы, это и освещение, и безопасность, спортивные и досуговые объекты, – подытожила Пилипенко. На работы выделено 57 миллионов рублей, на объекте завершает работы орловский подрядчик.





Сергей Силаев





