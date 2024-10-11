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11:20, 11 октября 2024 года В Орле под "мостом глупости" застряла очередная "Газель" Инцидент произошел 10 октября.



Фото: "ДТП Орел и автохамы"

В Орле под Александровским мостом застряла "Газель". Авария случилась днем 10 октября. Фото появилось в социальных сетях.



Напомним, что в конце декабря в этом месте появился новый знак, устанавливающий ограничение габаритной высоты грузового транспорта не более 1,7 метра. Несмотря на это, водитель решил попробовать проехать под мостом. Предыдущий знак показывал не более трех метров.



Отметим, что в 2024 году это уже не первый подобный случай. В 2023-м здесь не смогли проехать 27 водителей.





Сергей Силаев





