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10:56, 11 октября 2024 года В Орле приют для животных приведут в порядок Нарушения устранят после проверки прокуратуры.





Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести проверку о нарушениях, допущенных при выполнении ремонта здания приюта для животных в областном центре. Установлено, что не все установленные клетки отвечают предъявляемым требованиям, "Орелгосзаказчик" направил в суд иск о взыскании убытков с проектной организации, понесенных из-за ошибки в ПСД.

– Кроме того, 6 клеток, установленных на объекте, не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, денежные средства за указанные клетки возвращены подрядчиком заказчику в полном объеме, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. С августа 2024 года объект передали в управление "Спецавтобазы". Прокурор направил в суд заявление об обязании устранения нарушений бюджетным учреждением. Приведение приюта в порядок находится на контроле надзорного ведомства.





Сергей Силаев





