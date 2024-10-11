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10:56, 11 октября 2024 года

В Орле приют для животных приведут в порядок

Нарушения устранят после проверки прокуратуры.


Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести проверку о нарушениях, допущенных при выполнении ремонта здания приюта для животных в областном центре. Установлено, что не все установленные клетки отвечают предъявляемым требованиям, "Орелгосзаказчик" направил в суд иск о взыскании убытков с проектной организации, понесенных из-за ошибки в ПСД.
Кроме того, 6 клеток, установленных на объекте, не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, денежные средства за указанные клетки возвращены подрядчиком заказчику в полном объеме, –  сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
С августа 2024 года объект передали в управление "Спецавтобазы". Прокурор направил в суд заявление об обязании устранения нарушений бюджетным учреждением. Приведение приюта в порядок находится на контроле надзорного ведомства.


Сергей Силаев
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