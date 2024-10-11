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14:30, 11 октября 2024 года

В Орле побывали участники уникальной экспедиции "Россия 360"

Путешественники объедут всю сухопутную границу страны.



В Орле встретили участников уникальной экспедиции "Россия 360". Она стартовала в январе в Мурманске.

В настоящий момент в команде 24 человека, в их числе и орловец. Путешественники поставили перед собой цель – объехать сухопутную границу России, при этом посетив 58 регионов, 13 морей и два океана. Три мировых рекорда уже побиты.
Андрей Корх, участник экспедиции "Россия 360": "Мы первые, кто проехали всю Арктику, первые, кто проехал от Мурманска до Камчатки. И первые, кто на вездеходной технике проехал по Северному полюсу".
Завершить экспедицию планируют за год, но уже опережают график. Участники собирают видеоматериал, который ляжет в основу документального фильма.
Богдан Булычев, руководитель экспедиции "Россия 360": "Мы снимаем большой многосерийный фильм – в первую очередь про людей, которые живут на границах нашей страны. Во вторую очередь про интересные природные места".



Владимир Маряшин
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