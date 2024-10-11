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10:46, 11 октября 2024 года Трое орловских экс-полицейских осуждены за сокрытие преступления Все они оштрафованы.





Железнодорожный районный суд Орла приговорил трех бывших полицейских к штрафам за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в региональных СУ СК и прокуратуре.



Следствию и обвинению удалось доказать, что осужденные не приняли мер к проверке сообщения гражданина о совершенном в отношении него преступлении и установлению обстоятельств случившегося.

"При наличии явных признаков состава преступления приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, тем самым укрыв от учета преступление средней тяжести", – отметили в прокуратуре.





Артем Ежаков





