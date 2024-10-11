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16:30, 11 октября 2024 года Верховская больница пополнилась новым аппаратом для УЗИ сердца На нем сделали уже больше сотни исследований.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Верховская больница в рамках национального проекта "Здравоохранение" пополнилась новым аппаратом для УЗИ сердца. Об этом сообщили в профильном департаменте.



На аппарат потратили почти три миллиона рублей. Благодаря ему местные жители теперь могут пройти эхокардиографию в день визита к кардиологу и не ехать для этого в Орел. На новом аппарате сделали уже больше сотни исследований.





Артем Ежаков





