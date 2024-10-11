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12:21, 11 октября 2024 года Четыре человека пострадали в столкновении "девятки" и "шестерки" под Орлом Отечественные легковушки столкнулись друг с другом на автодороге "Малоархангельск – Архарово".



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В седьмом часу вечера 10 октября на автодороге "Малоархангельск – Архарово" произошло столкновение отечественных легковушек. По информации регионального управления Госавтоинспекции, "девятка" на перекрестке не уступила дорогу "шестерке".



В результате столкновения травмы получили четыре человека: водитель и пассажир "шестерки", а также два пассажира "девятки".





Артем Ежаков





