В Орловской области под колесами фуры погибла девушка
Еще один человек находится в больнице.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В ночь на 11 октября водитель фуры "Scania" ехал по трассе "Орел-Тамбов" в сторону Ливен. В районе 113-го километра мужчина допустил наезд на двух пешеходов: 25-летнюю девушку и 31-летнего мужчину, которые переходили дорогу.
По информации Госавтоинспекции региона, девушка погибла на месте, мужчина получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 15 ДТП. В них семь человек получили ранения, один погиб.