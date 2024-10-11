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10:17, 11 октября 2024 года В Орловской области под колесами фуры погибла девушка Еще один человек находится в больнице.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В ночь на 11 октября водитель фуры "Scania" ехал по трассе "Орел-Тамбов" в сторону Ливен. В районе 113-го километра мужчина допустил наезд на двух пешеходов: 25-летнюю девушку и 31-летнего мужчину, которые переходили дорогу.



По информации Госавтоинспекции региона, девушка погибла на месте, мужчина получил травмы, его госпитализировали в больницу.



Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 15 ДТП. В них семь человек получили ранения, один погиб.





Сергей Силаев





