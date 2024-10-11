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10:07, 11 октября 2024 года Наталья Толпыгина стала главой Болхова Она будет исполнять обязанности на время отсутствия Владимира Авилова.





Болховский городской совет народных депутатов принял решение о временном возложении исполнения полномочий главы Болхова на замглавы администрации Наталью Толпыгину. Исполнять обязанности она начала 7 октября 2024-го года. Документ опубликован на официальном сайте муниципального образования.



– На время исполнения обязанностей Толпыгина Н.И. обладает правом подписания всех финансовых документов, а также правом использования электронной цифровой подписи, – сказано в решении депутатов.

Напомним, что Владимир Авилов временно не исполняет обязанности, поскольку летом в отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.





Сергей Силаев





