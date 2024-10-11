В Орле пройдет благотворительная "Покровская ярмарка"
Она состоится во дворе Иверского храма.
13 октября во дворе храма Иверской иконы Божией Матери в Орле состоится благотворительная "Покровская ярмарка". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Орловцы смогут купить там сувениры, домашнюю консервацию и выпечку, сладости и травяные чаи. Как сообщили в самом храме, пожертвования от ярмарки будут направлены на добрые дела и помощь нуждающимся Иверского прихода.
Начнется ярмарка по окончании Божественной литургии.