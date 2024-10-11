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15:30, 11 октября 2024 года В Орле пройдет благотворительная "Покровская ярмарка" Она состоится во дворе Иверского храма.





13 октября во дворе храма Иверской иконы Божией Матери в Орле состоится благотворительная "Покровская ярмарка". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Орловцы смогут купить там сувениры, домашнюю консервацию и выпечку, сладости и травяные чаи. Как сообщили в самом храме, пожертвования от ярмарки будут направлены на добрые дела и помощь нуждающимся Иверского прихода.



Начнется ярмарка по окончании Божественной литургии.





Артем Ежаков





