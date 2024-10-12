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9:00, 12 октября 2024 года ФК "Орел" сыграет на выезде с молодежкой "СКА-Хабаровск" Матч начнется 13 октября в 07:00.





13 октября ФК "Орел" в рамках 27-го тура LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги "Дивизион Б" в гостях сыграет со "СКА-Хабаровск-2". Стартовый свисток прозвучит в 07:00. Трансляция будет доступна в социальных сетях лиги.



"Зелено-белые" подходят к матчу на 11-й строчке с 26-ю очками. Соперники орловцев идут 13-ми и имеют на пять баллов меньше. Напомним, что в июне ФК "Орел" у себя дома проиграл молодежке "СКА-Хабаровск" со счетом 3:5.





Артем Ежаков





