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13:45, 11 октября 2024 года На Орловщине семерых иностранцев решили выдворить из России В регионе подвели итоги второго этапа операции "Нелегал-2024".





В Орловской области подвели итоги второго этапа операции "Нелегал-2024". Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону, проверка режима пребывания и работы иностранцев велась в жилом секторе, на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта и строительных площадках по всей Орловщине.



Выявлено 164 нарушения. Семерых иностранцев решили выдворить за пределы России. 22 мигрантам-нарушителям запретили въезд в страну.



Также выявлено 22 факта фиктивной регистрации иностранцев. В отношении граждан возбуждено 11 уголовных дел.





Артем Ежаков





