Под Орлом во второй раз за десять дней пропал пенсионер

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9:06, 11 октября 2024 года
Под Орлом во второй раз за десять дней пропал пенсионерВолонтеры снова ищут Александра Карнаухова.
Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" ищет 67-летнего Александра Николаевича Карнаухова из деревни Жилина. Его местонахождение неизвестно с 10 октября.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.
Был одет: черно-белая полосатая кофта, черные штаны, синие тапки.
Информацию о пропавшем можно передать по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.
2 октября отряд "ЛизаАлерт" уже публиковал ориентировку на Александра Карнаухова. 3 октября волонтеры сообщили об успешном исходе поисков.
UPD. Найден. Жив
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