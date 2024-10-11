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9:06, 11 октября 2024 года Под Орлом во второй раз за десять дней пропал пенсионер Волонтеры снова ищут Александра Карнаухова.





Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" ищет 67-летнего Александра Николаевича Карнаухова из деревни Жилина. Его местонахождение неизвестно с 10 октября.



Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.



Был одет: черно-белая полосатая кофта, черные штаны, синие тапки.



Информацию о пропавшем можно передать по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.



2 октября отряд "ЛизаАлерт" уже публиковал ориентировку на Александра Карнаухова. 3 октября волонтеры сообщили об успешном исходе поисков.



UPD. Найден. Жив







