Жители региона делятся снимками природного явления в социальных сетях.
Фото: тг-канал "Кромы|Новости поселка"
В Орловской области запечатлели северное сияние. 10 октября природное явление наблюдали в ряде регионов страны. Оно было вызвано сильнейшей магнитной бурей.
Жители Орловщины делятся снимками полярного сияния в социальных сетях. В частности, его запечатлели в Ливенском, Хотынецком и Кромском районах. Фотографиями явления в Шахово, Кромах и Кромском мосту делится тг-канал "Кромы|Новости поселка".