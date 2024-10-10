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21:30, 10 октября 2024 года Маршрутный коллапс в Зареченском микрорайоне Орла возник из-за нехватки автобусов С остановки "Улица Емлютина" в понедельник не смогли уехать несколько десятков человек.







В понедельник, 7 октября, в Зареченском микрорайоне произошел настоящий транспортный коллапс. Несколько десятков человек не смогли уехать с остановки "Улица Емлютина".



По словам очевидцев, автобус №9 отсутствовал с 07:30 до 08:15. На эту проблему обратил внимание губернатор Андрей Клычков, который потребовал незамедлительно исправить ситуацию и не допускать подобных сбоев в будущем.



Как выяснил корреспондент "Вести-Орел", причиной коллапса стало сокращение количества автобусов на двух самых популярных маршрутах. Генеральный директор МУП "ТТП" Игорь Косолапов сообщил, что это было связано с техническими неполадками транспорта.



- В августе и сентябре выручка сократилась из-за закрытия трамвайного движения в Железнодорожном районе. Кроме того, перед наступлением зимы необходимо провести техническое обслуживание автобусов, что требует значительных финансовых затрат, - рассказал Косолапов.



Маршрутный коллапс усугубился пробками на выездах из микрорайона, которых по-прежнему всего два. Городские власти обещают, что многолетняя проблема будет решена в следующем году.





Елена Степовая





