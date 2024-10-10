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21:15, 10 октября 2024 года В 909-м квартале Орла завершается реконструкция котельной Строители полностью обновили оборудование, которое уже готово к запуску.







Одна из крупнейших котельных Орла, расположенная в 909-м квартале и отапливающая 18 многоквартирных домов, два детских сада и школу, готовится к пусконаладке после масштабной реконструкции. Строители полностью заменили устаревшее оборудование, которое было изношено более чем на 90%.



Отопление в жилые дома будет подано в течение ближайших пяти дней. Тем не менее, работы на объекте еще не завершены. Ожидается поставка резервного нагревательного котла.



- Мы активно готовимся к сдаче первого этапа - выходу на пусконаладку. Инспектор технадзора уже посетил котельную, сделал замечания, которые мы оперативно устраняем. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем обеспечить теплом жителей этого района, - рассказал генеральный директор "Орелгортеплоэнерго" Олег Гольцов.





Антон Киселёв





