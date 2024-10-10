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21:00, 10 октября 2024 года В 2024 году в Орловской областной больнице приняли на работу 32 молодых специалиста Среди них 17 врачей самых востребованных специальностей.







В этом году ряды Орловской областной клинической больницы пополнились 32 молодыми специалистами. Среди них 17 врачей самых востребованных направлений: кардиолог, невролог, хирург, уролог и гинеколог. Также пришли 15 специалистов среднего звена.



Старшее поколение медиков пополнением довольно. Для самой крупной больницы региона, где периодически ощущается нехватка кадров, это значимое событие. Как молодые врачи осваиваются в медучреждении, расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





