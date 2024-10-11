Театр кукол из Донецка покажет свои спектакли жителям Орла
Гастроли состоятся 22 и 23 октября.
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Театр кукол из Донецка порадует орловских зрителей своими постановками. Гастроли пройдут в Орле 22 и 23 октября. Об этом сообщаетрегиональный инфопортал.
На сцене Орловского театра кукол покажут одну из последних премьер для взрослой аудитории - "Вторая смерть Жанны д'Арк", а также спектакль "Как Кощей на Василисе женился". Стоит отметить, что это будет дебютный показ для театра за пределами Донецкой Народной Республики.