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17:00, 10 октября 2024 года В орловских многоэтажках заменят 335 лифтов Работы проведут 2025 году.



Фото: архив

В 94 многоквартирных домах в Орле заменят 335 лифтов. Работы проведут в 2025 году в рамках программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области".



Уже в этом году состоятся торги на разработку проектно-сметной документации. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Кроме того, в будущем году запланирован привести в порядок 192 многоэтажных домов. В четырех из них уже начался комплексный ремонт. Также в двух десятках многоквартирных домов обновляют кровлю.





Сергей Мерцалов





