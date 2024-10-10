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19:30, 10 октября 2024 года В Орловской области стартовала акция "Сохраним лес" Лесничества региона планируют собрать около двух тонн желудей.







В Орловской области уже шестой год проводится акция "Сохраним лес". В рамках национального проекта лесничества региона обязаны ежегодно собирать до двух тонн желудей, чтобы впоследствии высаживать новые дубравы. Через 10-15 лет саженцы превратятся в высокие деревья.



В этом году из-за весенних заморозков не все деревья плодоносят, поэтому участники акции стараются не упустить ни одного плодовитого дуба. Они призывают всех неравнодушных к природе родного края присоединиться к сбору желудей и помочь сохранить лесные богатства.





Татьяна Тимохина





