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16:30, 10 октября 2024 года Профессора Орловского аграрного университета обвинили в десяти эпизодах получения взяток Следствие считает, что преподаватель незаконно получил почти 350 тысяч рублей.



Фото: архив

Профессор, заведующий кафедрой "Продукты питания животного происхождения" Орловского государственного аграрного университета обвиняется в десяти эпизодах получения взяток по части 3 статьи 290 УК РФ.



Следствие установило, что с 2019 по 2022 годы мужчина помогал студентам в защите ВКР, оказывая влияние на принимавшую дипломы комиссию. За это он незаконно получил около 347 тысяч рублей.



– Также профессор содействовал студентам в сдаче экзаменов, написании отчетов о прохождении учебной практики и получении отметок без ее фактического прохождения, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Заведующий кафедрой вину не признал. Следствие направило уголовное дело в суд. Его возбудили по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев





