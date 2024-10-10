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19:00, 10 октября 2024 года Орловские автоинспекторы помогли срочно отвезти младенца в больницу У девочки были жар и рвота.





Видео: пресс-служба УМВД России по Орловской области

30 сентября капитан полиции Валерий Селютин и майор полиции Василий Бурко помогли экстренно отвезти младенца в больницу. Как рассказали в управлении МВД России по Орловской области, автоинспекторы дежурили на трассе "Орел – Тамбов", когда при виде их машины резко остановился автомобиль. Сидевшая за рулем женщина рассказала, что везет дочь с новорожденной внучкой – у девочки были сильный жар и рвота.



Инспекторы на служебной машине и с включенной сиреной экстренно сопроводили всех в детскую больницу. Там малышку госпитализировали, но сейчас ее уже выписали.





Артем Ежаков





