В Орловской области с января по октябрь родилось почти 3,5 тысячи детей
Чаще всего мальчиков называли Михаилами, Александрами и Матвеями, у девочек наиболее популярными стали имена София, Виктория и Варвара.
В Орловской области с января по октябрь 2024-го года составили 3437 записи актов о рождении, из них 1807 о рождении мальчиков и 1630 – девочек. Зарегистрированы 82 двойни. Об этом рассказали в управлении ЗАГС по региону.
Также в управлении назвали наиболее популярные имена у младенцев. Михаилами назвали 107 ребят, по 92 раза мальчишкам дали имена Александр и Матвей. Девочек чаще называли София, Виктория и Варвара.