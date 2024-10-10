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18:30, 10 октября 2024 года В Орловской области с января по октябрь родилось почти 3,5 тысячи детей Чаще всего мальчиков называли Михаилами, Александрами и Матвеями, у девочек наиболее популярными стали имена София, Виктория и Варвара.





В Орловской области с января по октябрь 2024-го года составили 3437 записи актов о рождении, из них 1807 о рождении мальчиков и 1630 – девочек. Зарегистрированы 82 двойни. Об этом рассказали в управлении ЗАГС по региону.



Также в управлении назвали наиболее популярные имена у младенцев. Михаилами назвали 107 ребят, по 92 раза мальчишкам дали имена Александр и Матвей. Девочек чаще называли София, Виктория и Варвара.





Артем Ежаков





