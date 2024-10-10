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15:15, 10 октября 2024 года В Орле отремонтируют дорогу на улице Генерала Лаврова Стоимость работ составит почти 12 миллионов рублей.



Фото: архив

В микрорайоне "Болховский" в Орле отремонтируют улицу Генерала Лаврова. Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Завершить их планируется до 30 мая 2025 года.



Администрация Орловского муниципального округа заключила муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "ДП-1". Стоимость работ составит 11,9 миллиона рублей.



Подрядчику предстоит обустроить основания автомобильной дороги из песка и щебня, уложить покрытие из горячей асфальтобетонной смеси, укрепить обочины щебнем, обустроить тротуар и установить металлические пешеходные ограждения, нанести дорожную разметку.



Автомобильная дорога по улице Генерала Лаврова является единственным выездом из жилого массива микрорайона "Болховский". После завершения ремонта однополосный автомобильный участок дороги станет трехполосным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.





Сергей Мерцалов





