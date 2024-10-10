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13:30, 10 октября 2024 года

Орловцам пока не нужно менять летнюю резину на зимнюю

В регионе еще достаточно тепло.


В Орловской области заметно похолодало. Температура колеблется днем в районе 10-15 тепла, а ночью – опускается до 5-7 градусов.

Глава Орловского Гидрометцентра Валерий Селихов рассказал корреспонденту "Вести-Орел", когда стоит менять на авто летнюю резину на зимнюю, и на какой критерий необходимо опираться прежде всего.
Рекомендуют менять резину при переходе среднесуточной температуры через +5 градусов в сторону понижения, – отметил Селихов.
Пока что среднесуточная температура в области на несколько градусов выше, имеется отклонение от нормы в сторону повышения.
Сейчас среднесуточная температура по территории области составляет +10 градусов, – отметил специалист.
Это значит, что пока с заменой резины на зимнюю можно повременить.


Сергей Силаев
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