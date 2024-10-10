Главная » Новости



12:53, 10 октября 2024 года Орловец готов подарить дом эвакуированным курянам Площадь жилья – почти 50 квадратных метров.



Фото: тг-канал "Орловский тыл"

Житель Корсаковского района готов подарить свой дом эвакуированным курянам, которым некуда возвращаться. Об этом сообщает тг-канал "Орловский тыл".





Площадь жилья – 47,4 квадратных метра. Есть газ и вода. Стоит в центре села. Есть магазин, школа, фельдшерско-акушерский пункт, три раза в день ходит автобус на Мценск.



"Земельный участок с большим молодым садом, который требует ухода, поэтому важно, чтобы в семье был мужчина. Сам собственник живет в Подмосковье, готов помочь семье с детьми, которые смогли бы остаться жить и трудиться на его малой родине", – сообщает тг-канал. Телефон для связи с главой Спешневского с/поселения Корсаковского района Сергеем Викторовичем Лемяговым: 8-960-642-68-28.





Артем Ежаков





