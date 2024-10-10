Орловец готов подарить дом эвакуированным курянам

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12:53, 10 октября 2024 года
Орловец готов подарить дом эвакуированным курянамПлощадь жилья – почти 50 квадратных метров.
Фото: тг-канал "Орловский тыл"
Житель Корсаковского района готов подарить свой дом эвакуированным курянам, которым некуда возвращаться. Об этом сообщает тг-канал "Орловский тыл".
Площадь жилья – 47,4 квадратных метра. Есть газ и вода. Стоит в центре села. Есть магазин, школа, фельдшерско-акушерский пункт, три раза в день ходит автобус на Мценск.
Телефон для связи с главой Спешневского с/поселения Корсаковского района Сергеем Викторовичем Лемяговым: 8-960-642-68-28.
"Земельный участок с большим молодым садом, который требует ухода, поэтому важно, чтобы в семье был мужчина. Сам собственник живет в Подмосковье, готов помочь семье с детьми, которые смогли бы остаться жить и трудиться на его малой родине", – сообщает тг-канал.
Артем Ежаков