В 2025-м году в Орле отремонтируют несколько улиц

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12:34, 10 октября 2024 года
В 2025-м году в Орле отремонтируют несколько улицО планах рассказал мэр города.
Мэр Орла Юрий Парахин 10 октября на совещании с главами районов поделился планами по капитальному ремонту на 2025 год. Получено положительное заключение на капитальный ремонт следующих объектов:
• дороги на улице Брестской, Максима Горького и Тургенева в районе здания "Трилистник";
• улицы Красина;
• улицы Красноармейская;
• улицы Пушкина;
• улицы Салтыкова-Щедрина;
• дороги к озеру Светлая жизнь.
Юрий Парахин также отметил, что документация на ремонт улицы Комсомольской на участке от Гостиной до Красина корректируется.
Сергей Силаев
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