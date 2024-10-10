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12:34, 10 октября 2024 года В 2025-м году в Орле отремонтируют несколько улиц О планах рассказал мэр города.





Мэр Орла Юрий Парахин 10 октября на совещании с главами районов поделился планами по капитальному ремонту на 2025 год. Получено положительное заключение на капитальный ремонт следующих объектов:



• дороги на улице Брестской, Максима Горького и Тургенева в районе здания "Трилистник";



• улицы Красина;



• улицы Красноармейская;



• улицы Пушкина;



• улицы Салтыкова-Щедрина;



• дороги к озеру Светлая жизнь.



Юрий Парахин также отметил, что документация на ремонт улицы Комсомольской на участке от Гостиной до Красина корректируется.





Сергей Силаев





