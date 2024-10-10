Парахин рассказал, почему затянулся ремонт улицы Городской

Стоимость работ — порядка 67 миллионов рублей.

Мэр города Орла Юрий Парахин 10 октября на совещании с главами районов рассказал, почему затянулся ремонт улицы Городской.

Градоначальник напомнил, что протяженность улицы Городской 1,3 километра, а стоимость ремонта составляет 67 миллионов рублей. Однако работы пока не приняты.

– Работы не приняты в связи с выявлением множественных дефектов асфальто-бетонного покрытия в части несоответствия характеристикам продольной ровности, — сказал Юрий Парахин.

Сейчас проводится независимая экспертиза, по результатам которой примут решение о приемке законченного объекта. Результаты экспертизы должны прийти в первой декаде ноября.