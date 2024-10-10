Ремонт 17 дорог в Орловской области выбился из графика

Подрядчики получат штрафы.

Глава департамента дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин на совещании с главами районов 10 октября сообщил, что в настоящее время имеются отступления от графика производственных работ на 17 дорожных объектах. По словам Субботина, это дороги в Болховском, Верховском, Малоархангельском, Мценском, Хотынецком районах, городах Ливны, Мценск и Орел.

– По всем объектам, которые я назвал, держим вместе с муниципалитетами на особом контроле, в том числе те сроки, которые имеются. Безусловно, все штрафы и пени будут начислены по факту исполнения, уже будет пересчитано в окончательной редакции, — отметил Субботин.

Замгубернатора Вадим Тарасов, возглавивший заседание, отметил, что объектов с отставанием от графика "многовато" и поручил департаменту держать на контроле начисление штрафных санкций, которые допустили нарушение сроков. На особом контроле должны быть подрядчик,

Однако существуют объекты, где подрядчик опережает установленные сроки: дорога в деревне Большая Каменка Мценского района и трасса на улице Индустриальной города Ливны.