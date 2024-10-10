На Орловщине 18 районов освоили средства по нацпроектам

Всего в регионе на эти цели потратили уже 3,5 миллиарда рублей.

В Орловской области с 3 по 10 октября 2024 года на реализацию национальных проектов направили около 46 миллионов рублей. Об этом рассказал руководитель департамента экономического развития региона Сергей Антонцев 10 октября на совещании с главами районов.



Деньги ушли на выплаты семьям при рождении третьего ребенка, стимулирующие выплаты медработникам, благоустройство территорий в Ливнах и Верховском районе, ремонт дорог в Орле, спортзала в Болхове и другие цели.



Работы в рамках нацпроектов уже завершили 18 районов области, расходы семи муниципальных образований колеблются в диапазоне от 62% до 79%, еще двух — составляют ниже 50%. Всего в регионе с начала 2024 года на реализацию нацпроектов потратили порядка 3,5 миллиарда рублей, что составляет 55% от плана.