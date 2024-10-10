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12:22, 10 октября 2024 года

В Орле предпринимателя заподозрили в ряде эпизодов мошенничества

Бизнесмен организовал фирму, занимающуюся строительными и отделочными работами, изготовлением штор и продажей мебели.


В Орле индивидуального предпринимателя заподозрили в ряде эпизодах мошенничества. Бизнесмен организовал фирму, занимающуюся строительными и отделочными работами, изготовлением штор и продажей мебели.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по Орловской области, сначала к работе предпринимателя вопросов не было – все заказы выполнялись. Спустя время ситуация поменялась. Мужчина брал предоплату, а затем под разными предлогами затягивал сроки. Ряд заказчиков не смогли добиться ни возврата денег, ни выполнения заказа.

Потерпевшими признаны порядка десяти человек. Суммы ущербов варьируются от 35 тысяч рублей до нескольких сотен тысяч.

Суда предприниматель ждет под домашним арестом.


Артем Ежаков
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