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11:57, 10 октября 2024 года Под Ливнами из пожара в общежитии спасли человека Еще четверо эвакуированы.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

10 октября в поселке Сахзаводской Ливенского района загорелось общежитие. Сообщение о ЧП пришло спасателям в примерно в десять часов утра.



Очаг пожара находился на кухне на втором этаже. Пожарными спасен один человек, еще четверо эвакуированы.



Никто не пострадал. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В причинах ЧП разбираются специалисты.





Артем Ежаков





