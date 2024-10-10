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17:30, 10 октября 2024 года В школе Глазуновского района отремонтируют крышу В учебных кабинетах появились протечки и промокания.





Краснослободскую среднюю общеобразовательную школу Глазуновского района ждет ремонт крыши. Проверку проводила прокуратура.



Выяснилось, что в кабинетах учебного заведения появились протечки и промокания, кровля части здания нуждается в ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Надзорное ведомство обратилось в суд с иском. Суд постановил выделить финансирование на ремонт не только протекающей крыши, но и кабинетов. Исполнение судебного акта находится на контроле.





Сергей Силаев





