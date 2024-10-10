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14:00, 10 октября 2024 года Питерские ученые заинтересовались находкой орловских дайверов Они изучают молоко, поднятое со дна Ладоги.





Ученые из Санкт-Петербурга заинтересовались находкой орловских дайверов. В лабораторию доставили бутылку с молоком, которую подняли со дна Ладоги.



Ранее в Никоновской бухте острова Валаам обнаружили затонувший пароход, который был реквизирован финскими войсками для нужд флота. Исследователи нашли запечатанные бутылки с молоком. В лаборатории их вскрыли.



Холодная вода и отсутствие кислорода на дне Ладоги фактически законсервировали продукт: молоко свернулось, но не испортилось. Бактерии погрузились в состояние анабиоза — не погибли, а просто "заснули". Теперь их собираются заново выращивать в стерильных условиях.





Мария Семак





