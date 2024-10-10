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12:58, 10 октября 2024 года В орловских лесах пошли осенние опята Фотографиями добычи с тихой охоты жители региона активно делятся в социальных сетях.







В Орловской области начался осенний сезон сбора грибов. В этом году он наступил значительно позже обычного. Всему виной затяжная засуха – дождей не было август и весь сентябрь.



В лесах уже пошли осенние опята. Лидером пока можно назвать Нарышкинский лес. Там грибники собирают добычу ведрами.



Специалисты советуют соблюдать максимальную осторожность перед походом в лес. Нужно предупредить об этом родных или друзей, зарядить телефон, выбрать одежду яркой расцветки. Старайтесь не уходить далеко от намеченного маршрута.



Если вы все же заблудились, то вызывайте спасателей и оставайтесь на месте, самостоятельная попытка выбраться может лишь усугубить положение.





Анна Вайсергисер





