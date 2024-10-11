Молодежка "Орла" вновь обыграла дублеров курского "Авангарда"
Матч прошел в рамках второго этапа первенства СФФ "Центр".
9 октября в Орле состоялся матч второго этапа первенства Союза федераций футбола "Центр". Формально, для молодежки "Орла" он был выездным, но из-за невозможности проводить игры в Курске встреча состоялась дома у "зелено-белых".
Итог игры – победа орловцев со счетом 2:0. Дубль на счету Владимира Панарина. До конца сезона молодым "орлам" остались две игры и обе они домашние. До конца октября команда примет брянский "БГУОР-АгроТрейд" и молодежку "Калуги".