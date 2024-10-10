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15:30, 10 октября 2024 года В Кромах пешеход попал под колеса на переходе Пострадал подросток.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Кромах вечером 9 октября произошло ДТП. В районе улицы 25-го Октября на пешеходном переходе 36-летний водитель "Лады" допустила наезд на 16-летнего пешехода. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



По информации Госавтоинспекции Орловской области, пострадавший получил телесные повреждения. Ему понадобилась помощь медиков.



Всего в Орловской области за последние сутки зарегистрировали 15 ДТП, в результате которых два человека ранены, один погиб.





Сергей Силаев





