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9:49, 10 октября 2024 года Отопительный сезон в жилых домах Орла начнется 11 октября Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.





11 октября начнется отопительный сезон в жилых домах Орла. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. Градоначальник уже подписал соответствующий указ. Напомним, что с 9 октября тепло начало поступать в объекты соцкультбыта.

"Пуск тепла — процесс небыстрый. Прошу жителей набраться терпения. Всем сотрудникам управляющих компаний дано поручение в ближайшие дни организовать дежурство на своих рабочих местах", — отметил мэр. Также градоначальник напомнил, что пожаловаться на холодные трубы можно в "ТеплоБот" в Telegram.





Артем Ежаков





