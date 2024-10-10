Отопительный сезон в жилых домах Орла начнется 11 октября
Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.
11 октября начнется отопительный сезон в жилых домах Орла. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. Градоначальник уже подписал соответствующий указ. Напомним, что с 9 октября тепло начало поступать в объекты соцкультбыта.
"Пуск тепла — процесс небыстрый. Прошу жителей набраться терпения. Всем сотрудникам управляющих компаний дано поручение в ближайшие дни организовать дежурство на своих рабочих местах", — отметил мэр.
Также градоначальник напомнил, что пожаловаться на холодные трубы можно в "ТеплоБот" в Telegram.