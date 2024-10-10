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8:59, 10 октября 2024 года Под Херсон передали "Ниву" от орловских верующих Внедорожник послужит десантникам.



Фото: Богоявленский собор города Орла

Орловские верующие снова собрали средства и купили внедорожник для участников специальной военной операции. В этот раз "Ниву" передали десантникам, задействованным на херсонском направлении. Ключи от машины передали бойцу на побывке, он вернется с ней к боевым товарищам.

"Необходимую сумму удалось собрать за несколько дней благодаря отзывчивости и усилиям наших прихожан. Довольно быстро нам также повезло найти необходимый для десантников автомобиль в хорошем состоянии. И вот, с Божией помощью, мы благополучно выполнили еще одну просьбу", – цитирует протоиерея Василия Иванова информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





Артем Ежаков





