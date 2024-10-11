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7:00, 11 октября 2024 года

Народные приметы на 11 октября 2024

Что можно и что нельзя делать в день в Харитонов день.


11 октября 2024 православные вспоминают преподобного Харитона Исповедника. Сложились традиции и обычаи, которым старались следовать наши предки. Рассказываем, какие есть народные приметы на Харитонов день.
 
На Руси дурной приметой считалось выходить из дома, но при этом делать уборку или заниматься другими домашними делами тоже было не принято. Есть даже поговорка "Харитон — избе урон". День неподходящий для путешествий и поездок и для построения планов и новых начинаний. Наши предки старались на Харитонов день не ходить в гости.
 
Приметы, связанные с природными явлениями: северный ветер предвещает холодную зиму, долгую и холодную зиму предвещает и иней на деревьях. Ареол вокруг луны обещает засуху следующим летом, а если листья опадают на землю обратной стороной — жди богатого урожая.



Ольга СУПОНЕВА
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