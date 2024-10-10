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10:30, 10 октября 2024 года Орловский НКМЦ пополнили 18 молодых медработников Это девять врачей и девять специалистов со средним медицинским образованием.





В 2024-м году научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой пополнили 18 молодых специалистов. Это девять врачей и девять специалистов со средним медицинским образованием, сообщили в пресс-службе медучреждения.



Штат НКМЦ пополнили аллерголог-иммунолог, два акушера-гинеколога, врач-невролог, анестезиолог-реаниматолог, провизор, стоматолог и стоматолог-хирург, патологоанатом, четыре медицинских лабораторных техника, две акушерки и три медсестры.





Артем Ежаков





