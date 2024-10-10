Савватий Пчельник: народные приметы на 10 октября 2024

Какие есть поверья и обычаи на день Савватия Соловецкого.

Православная церковь 10 октября 2024 вспоминает преподобного Савватия Соловецкого. В народе праздник называют Савватий Пчельник. Какие есть народные приметы и традиции на этот день, что можно делать, а чего нельзя. Рассказываем.

У наших предков 10 октября звалось Савватием Пчельником, потому что заканчивалась подготовка пасек и пчел к зиме. Не принято работать на Савватия, если работа не касается пчел. День хороший для молитвы. Встарину женщины выпекали медовые пряники для своей семьи. Их ели на завтрак, а остатки выносили птицам — это сулило достаток. Вообще считается хорошей приметой приготовить и съесть блюда с медом.

Плохой приметой считается конфликтовать и беспричинно спорить. Также день не подходит для решения финансовых вопросов, стрижки, похода в лес, злости.

Приметы, связанные с погодой, есть такие. Прошла гроза — зима будет теплой и не затяжной. На улице тепло и без дождя — осень будет долгой. Определяли наши предки погоду по ульям. Если пчелы закупорились, жди сильных и длительных морозов, а если насекомые в своих домах еще не закрылись — к теплу.