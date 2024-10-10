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21:00, 9 октября 2024 года Этой осенью в Орловской области циркулирует вариант коронавируса "флирт" Начало и течение заболевания похожи на другие вирусные респираторные инфекции.







Этой осенью в Орловской области активно распространяется вариант коронавируса "флирт". Заболевание начинается и протекает как другие вирусные респираторные инфекции и обычно лечится в домашних условиях.



Однако ковид по-прежнему представляет опасность для пожилых людей. В инфекционном стационаре больницы имени Боткина сейчас находятся 10 пациентов с коронавирусом, все они пожилого возраста. В основном у них возникают осложнения в виде пневмонии.



У детей ситуация похожая, но осложнения в виде пневмонии встречаются реже. Чаще всего страдает желудочно-кишечный тракт. В настоящее время в инфекционном отделении НКМЦ имени Круглой находятся шесть юных пациентов с COVID-19.



Многие предполагали, что коронавирус станет сезонным заболеванием, но это не так. Он по-прежнему приходит и отступает волнами. Сейчас наблюдается подъем заболеваемости, но эти волны становятся все тише и спокойнее.













Елена Литинская





