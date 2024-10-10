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20:30, 9 октября 2024 года Орловцы, чье жилье пострадало от атаки БПЛА, скоро переедут в отремонтированные квартиры На данный момент основные восстановительные работы завершены.







Жители Орла, чьи квартиры пострадали от атаки беспилотников, с нетерпением ждут переезда в свои обновленные жилища. Основные ремонтные работы уже завершены, и специалисты приступили к отделке.



Массовая атака дронов произошла в ночь со 2 на 3 августа. В результате серьезно пострадали сразу две квартиры в многоквартирном доме, расположенном в Болховском микрорайоне. В ту же ночь на помощь жильцам пришли представители компании-застройщика.



Работы начались с проведения экспертизы устойчивости конструкций дома. Параллельно с этим специалисты из НИИ промзданий, имеющие опыт восстановления многоэтажек в Мариуполе, приступили к разработке плана для дома в Болховском микрорайоне. Уже на следующей неделе обновленные квартиры будут готовы принять своих жильцов.





Екатерина Габова





