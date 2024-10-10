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20:00, 9 октября 2024 года В Орле стартовал отопительный сезон Первыми тепло получили детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры.







Накануне в Орле стартовал отопительный сезон. Первыми тепло начали получать детские сады, а сегодня к ним присоединились школы, учреждения здравоохранения и культуры.



Власти не стали дожидаться погодных нормативов. Распоряжение о старте отопительного сезона дал глава региона, как только на Орловщину пришло похолодание.



К настоящему времени тепло уже поступило в 47 орловских школ и 80 детских садов. Воспитатели последних рассказали, что в помещениях стало прохладно, когда температура начала опускаться ниже 15 градусов. Поэтому они с нетерпением ждали тепла в батареях.



- Мы завершили все необходимые работы еще в июле. Детский сад был промыт, опрессован, все краны заменены вовремя. В общем, сейчас мы уже получили паспорт готовности к отопительному сезону, - отметила Валентина Феофилова, заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе детского сада №39 города Орла.



Не сидели без дела и энергетики. На ТЭЦ были отремонтированы два энергоблока мощностью 110 мегаватт, заменено несколько сотен метров ветхих теплосетей, подготовлены центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции и газопроводы.





Антон Киселёв





