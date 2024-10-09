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17:30, 9 октября 2024 года

Установлено имя советского летчика, погибшего в годы войны на Орловщине

Поисковые работы велись в Залегощенском районе.

Фото: Центр развития карьеры Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС

В ходе поисковых работ, проходивших на территории Орловской области, было установлено имя еще одного героя Великой Отечественной войны. Им оказался 
Иван Васильевич Баширов - летчик 198-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной армии. Он погиб на Орловщине в 1942 году.

Обломки его самолета были обнаружены поисковиками из объединения "Огненная дуга" в рамках "Вахты памяти-2024". Благодаря найденному номеру удалось установить красноармейца.  

Поисковые работы проводились с 20 по 29 сентября 2024 года на территории Залегощенского района недалеко от станции Золотарево. Об этом сообщили в пресс-службе Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.


Сергей Мерцалов
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